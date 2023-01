Poraz Mornar Barskog zlata u Beogradu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Mornar Barskog zlata poraženi su večeras u Beogradu od Partizana 92:74, u utakmici 17. kola Admiralbet ABA lige.

To je 12. poraz barskog tima u regionalnom takmičenju ove sezone, u kojoj ima i pet pobjeda.

Mornar je u dvorani Aleksandar Nikolić odigrao dobar meč, pružio snažan otpor i do sredine treće četvrtine bio ravnopravan rival.

Partizan je do kraja treće četvrtine uspio da se odvoji, a početkom posljednjeg dijela i da prvi put stekne dvocifrenu prednost (74:62).

Domaćin je do kraja, serijom 9:0, konačnu razliku uspio da uveća na 18 poena razlike (89:74).

Najefikasniji u pobjedničkom timu, koji je upisao 15. pobjedu ove sezone, Joanis Papapetru sa 19, Alen Smailagić je ubacio 15, Zek Ledej 14, a poen manje Aleksa Abramović.

U ekipi iz Bara dvocifreni su bili Gregor Glas sa 20 i Kristijan Džons sa 15 poena.

Pobjede u ovom kolu ostvarili su košarkaši Budućnost Volija i SC Derbija.

Budućnost je ranije danas u Ljubljani savladala Cedevita Olimpiju 80:58, dok je SC Derbi juče u Podgorici slavio protiv MZT Skoplja 103:85.

