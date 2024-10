Poraz Mornar Barskog zlata od Mege

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Mornar Barskog zlata poraženi su danas u Beogradu od Mege 84:59, u utakmici četvrtog kola Admiralbet ABA lige.

Domaćin je kultnoj Hali sportova Ranko Žeravica opravdao ulogu favorita i zadržao maksimalan učinak u dosadašnjem dijelu takmičenja.

Već u prvoj četvrtini stekao je prednost, koju je uvećavao do kraja.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Mihailo Petrović sa 20, Bogoljub Marković ubacio je 17, dok je Filip Jović meč završio sa 12 poena.

U ekipi iz Bara dvocifreni su bili Džamari Smit sa 17 i Lovre Runjić sa 13 poena.

Budućnost je juče kao gost savladala Zadar 91:55, dok je SC Derbi u Podgorici poražen od Partizana 80:60.

