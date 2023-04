Poraz Mornar Barskog zlata od Igokee

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Mornar Barskog zlata poraženo su danas u Baru od Igokee 86:74, u odgođenoj utakmici 14. kola Admiralbet ABA lige.

Meč nije imao takmičarski značaj, jer su obje ekipe ranije obezbijedile opstanak.

Barski tim sezonu u regionalnoj ligi završio je sa osam pobjeda i 18 poraza.

Igokeu je do 11. pobjede vodio Nikola Marić sa 16, dok je poen manje ubacio Kosta Kondić.

U ekipi Mornara po 17 poena postigli su Marko Pecarski i Nemanja Vranješ.

