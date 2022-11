Poraz mladih reprezentativaca

Podgorica, (MINA) – Mlada fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Podgorici, u prijateljskom meču, od Slovenije 1:0.

Pobjednika duela na DG areni odlučio je pogodak Aljaža Antolina u petom minutu.

Vezista Maribora preciznim udarcem sa oko 20 metara efektno je savladao crnogorskog golmana Sergeja Joksimovića.

Veliku priliku da prednost uveća, osam minuta kasnije, imao je Svit Sešlar, ali ga je Joksimović

odličnom intervencijom spričiječio da se upiše u strijelce.

Slovenija je u većem dijelu meča bila bolji rival, imala veći posjed lopte i bila konkretnija.

Crnogorska selekcija, koja je protiv Slovenije bila značajno oslabljena, imala je nekoliko pokušaja, ali nije uspjela da ozbiljnije ugrozi rivala.

Crnogorska selekcija u nedjelju igraće protiv Albanije.

