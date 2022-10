Poraz mlađe kadetske selekcije u Tbilisiju

Podgorica, (MINA) – Mlađa kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je večeras u Tbilisiju, u prvom od dva kontrolna meča, od Gruzije 1:0.

Odlučujući pogodak postigao je Giorgi Mšavadze u 32. minutu.

Asistent u stručnom štabu Petar Kasom kazao je da je crnogorska selekcija, uprkos porazu, odigrala odličnu utakmicu, sa mnogo ritma.

“Nijesmo iskoristili svoje šanse, dok je protivnik uspio da kazni trenutak pada koncentracije i postigne pogodak koji je odlučio meč. Zadovoljan sam sa prikazanim u ovom duelu, imali smo problem sa realizacijom i nadam se da ćemo to ispraviti već u narednom meču”, kazao je Kasom.

Novi duel istih rivala na programu je u četvrtak.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS