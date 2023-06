Poraz košarkašica u Ljubljani

Podgorica, (MINA) – Ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore poražena je večeras u Ljubljani, u prijateljskom meču, od Slovenije 73:60.

Slabija druga polovina meča košatala je crnogorske košarkašice povoljnijeg rezultata u prvom od dva kontrolna meča.

Slovenija je u prvom poluvremenu bila konstantno u vođstvu, ali je crnogorska selekcija “držala korak”.

Nakon deset minuta bilo je 19:12, a na polovini meča zaostatak je iznosio svega dva poena.

Crna Gora je, poenima Marije Leković, preokrenula na 38:37.

Od rezultata 41:41 domaće su napravile seriju 13:2 kojom su stekle prvi put dvocifren višak 54:43.

Izabranice selektorke Jelene Škerović sa pet vezanih poena prišle su na 54:48 uoči posljednjih deset minuta.

Rezulatski priključak imale su do 37. minuta (65:58), ali je sam finiš pripao domačinu.

Po deset poena za crnogorsku selekciju ubacile su Nataša Mek i Jelena Vučetić, a po osam Božica Mujović i Marija Leković.

Crnogorska selekcija će i sjutra igrati sa Slovenijom, a taj duel biće posljednja provjera uoči starta Eurobasketa.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS