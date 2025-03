Poraz košarkaša Podgorice u Čajetini

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Podgorice Bemaks poraženi su večeras u Čajetini od Zlatibora 90:82, u petom kolu kola Top osam faze NLB ABA druge lige.

Podgorički tim upisao je četvrti poraz i ostao bez šansi za polufinale.

Zlatibor je zadržao maksimalan učinak, a u polufinalu iz E grupe pridružila mu se i Bosna sa učinkom 3-2.

U posljednjem kolu Helios i Podgorica igraće meč bez rezultatskog značaja.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Marko Kovačević sa 22 poena.

U ekipi iz Podgorice bolji od ostalih bili su Balša Živanović sa 14 i Pavle Đurišić sa 13, po 11 ubacili su Nikola Žižić i Entoni Smit, a dvocifren je bio još Marko Radunović sa 10 poena.

