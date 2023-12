Poraz Jadrana u Beogradu

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Jadrana poraženi su večeras u Beogradu od Crvene zvezde 9:6, u utakmici posljednjeg, šestog, kola C grupe Lige šampiona.

Obje ekipe ranije su izgubile sve šanse za nastavak takmičenja u Ligi šampiona, pa će sezonu na evropskoj sceni nastaviti u osmini finala Eurokupa.

Jadran je bolje počeo meč i na kraju prve četvrtine vodio 4:1.

Uslijedio je pad u igri i 19 minuta datog gola, što je domaćin iskoristio da napravi preokret i dođe do pobjede.

Domaći sastav, u duelu za treće mjesto u grupi, do pobjede vodili su Draško Gogov, Miloš Vukićević i Siman Lukas sa po dva gola.

U ekipi Jadrana dvostruki strijelac bio je Danilo Radović.

