Poraz crnogorskih vaterpolista u Zagrebu

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore poražena je večeras u Zagrebu, u pripremnom meču, od Hrvatske 12:10 (2:1, 5:4, 4:2 i 1:3).

Zvaničnog prvaka Evrope do pobjede vodili su Jerko Marinić Kragić i Konstantin Harkov sa po tri, dok su po gol manje postigli Ivan Krapić i Rino Burić.

Po jednom u listu strijelaca upisali su se Adrijan Bašić i Goran Grgurević.

U crnogorskoj selekciji dvostruki strijelci bili su Dušan Matković, Vuk Drašković i Savo Ćetković, dok su po gol postigli Aleksa Ukropina, Danilo Radović, Đorđe Stanojević i Jovan Vujović.

Crnogorska selekcija u 2023. godini učestvovaće na Svjetskom prvenstvu u Fukuoki, Evropskom prvenstvu u Izraelu, kao i u novoformiranom takmičenju Svjetskom kupu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS