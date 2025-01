Poraz crnogorskih vaterpolista

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore poražena je na startu kvalifikacionog turnira za Svjetski kup.

Crnogorski vaterpolisti izgubili su danas u Bukureštu, u meču B grupe, od Grčke 18:10 (2:3, 7:3, 2:3 i 7:1).

Pobjednika duela odlučila je serija od 7:0 grčkih vaterpolista i gotovo sedam minuta bez datog gola izabranika selektora Dejana Savića u posljendjoj četvrtini.

Crna Gora je, prethodno sa dva vezana pogotka, smanjila na 11:10 početkom posljednjeg dijela.

Na debiju Savića, crnogorske “ajkule” odlično su počele meč, vodile 2:0 i 3:1, a imale su gol prednosti na isteku drugog minuta druge četvrtine (4:3).

Grčka je do kraja tog perioda preokrenula na 9:6 i konstantno imala prednost, ali je crnogorska selekcija bila u igri do polovine posljednjeg dijela.

Utakmica je odigrana po novim pravilima, u kraćem bazenu i skraćenom vremenu za napad.

Najefikasniji u pobjedničkoj selekciji bio je Stilijanos Argiropulos sa četri pogotka.

Dvostruki strijelci za Crnu Goru bili su Dušan Matković, Miroslav Perković i Balša Vučković, dok su se po jednom upisali Aljoša Mačić, Savo Ćetković, Vasilije Radović i Strahinja Gojković.

Crnogorske vaterpoliste sjutra (17.30) očekuje i meč sa Srbijom.

Ti dueli za izabranike selektora Dejana Savića nemaju rezultatski značaj, jer je Crna Gora, kao domaćin finala Svjetskog kupa, izborila direktan plasman na završni turnir.

