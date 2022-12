Poraz crnogorskih kadeta od Albanije

Podgorica, (MINA) – Mlađa kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Podgorici, u prijateljskom meču, od Albanije 1:0.

Odlučujući pogodak postigao je Džeto Nuredini u 64. minutu.

Fudbaler Đenove na svojoj polovini preuzeo je loptu, solo prodorom došao je do crnogorskog šesnaesterca i preciznim udarcem postigao gol.

U ujednačenom meču, obje selekcije imale su svoje šanse, ali se jedini Nuredini upisao u strijelce.

Novi duel istih rivala na programu je u petak u Skadru.

