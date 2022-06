Poraz crnogorskih fudbalerki u Beču

Podgorica, (MINA) – Ženska seniorska fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je večeras u Beču, u prijateljskoj utakmici, od Austrije 4:0.

Domaćin je u Beču, u prelijepom ambijentu BSFZ arene, opravdao ulogu favorita, a do poluvremena je imao tri gola prednosti.

Mrežu crnogorske selekcije tresle su Katarina Šihtl u 14, Matija Platner u 19. i Nikol Bila u 31. minutu.

Konačan rezultat postavila je Anabel Šešing u 89. minutu.

Selektor Mirko Marić kazao jed a su svjesno izabrali kvalitetnijeg protivnika, podsjećajući da im je duel u Beču posljednja provjera pred bastavak kvalifikacija i duel sa Danskom u septembru.

“Malo smo bojažljivo ušli u utakmicu, sa previše respekta. U drugom poluvremenu smo bili vrlo disciplinovani i držali raspored, što je i ključni cilj kada igramo protiv ovako kvalitetnih ekipa. Ne treba zaboraviti da će ova ekipa Austrije igrati na otvaranju Evropskog prvenstva protiv Engleske, pa zato moramo biti zadovoljni prikazanim večeras”, kazao je selektor Marić.

