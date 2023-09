Podgorica, (MINA) – Ženska seniorska fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Podgorici od Azerbejdžana 1:0, u utakmici drugog kola Lige nacija.

To je prvi poraz crnogorskih fudbalerki, nakon što su na startu premijernog izdanja Lige nacija u Toršavnu savladale Farska Ostrva 1:0.

Pobjednika duela odlučila je Nazlikan Parlak, efektnim pogotkom u 85. minutu.

Crna Gora je u većem dijelu meču bila bolji rival, imala nekoliko velikih šansi, ali Armisa Kuč u 46. i 90, Slađana Bulatović u 68. i Maša Tomašević u nadoknadi nijesu uspjele da savladaju golmanku Aitaj Šarifovu.

U drugom meču te grupe Kipar je pred svojim navijačima savladao Farska Ostrva 1:0.

Crna Gora će u narednom kolu, 27. oktobra, biti gost Kipra.

