Poraz crnogorske selekcije u Beogradu

Podgorica, (MINA) – Fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je večeras u Beogradu od Srbije 3:1, u utakmici G grupe kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Crnogorski fudbaleri su tim porazom praktično, iako ne i matematički, ostali bez šansi za plasman na šampionat Evrope.

Srbija je povela u devetom minutu golom Aleksandra Mitrovića u devetom minutu.

Izjednačio je Stevan Jovetić u 36. minutu.

Ključni momenat utakmice desio se u 73. minutu, kada je Mitrović krunisao akciju Sergeja Milinković-Savića i asistenciju Tadića, za vođstvo od 2:1.

Tadić je dobru partiju potpisao golom u 77. minutu za konačnih 3:1.

Crnogorska reprezentacija na stadionu Rajko MItić nije razočaraka, u većem dijelu meču kontrolisala je igru i rezultat, iako je Srbija imala bolje šanse.

Najbolju priliku za Crnu Goru imao je Driton Camaj, ali je njegov udarac golman Vanja Milinković-Savić izbacio u korner.

U drugom meču te grupe Litvanija i Mađarska igrali su u Kaunasu neriješeno 2:2.

Litvanija će biti naredni rival Crne Gore, 16. novembra u Podgorici.

