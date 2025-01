Poraz Budućnosti u Ludvigsburgu

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnosti poražene su danas u Ludvigsburgu od istoimenog njemačkog predstavnika 26:18, u utakmici desetog kola Lige šampiona.

Bez kapitenke i jedne od najboljih igračica Ivone Pavićević, koja je zbog prehlade ostala u Podgorici, sa mnogo tehničkih grešaka i promašenih zicera, Budućnost nije mogla do iznenađenja na gostovanju vicešampionu Evrope.

Izabranice Bojane Popović pokazale su dobro izdanje u većem dijelu meča i pružile bolji otpor nego što je to bio slučaj u Podgorici u oktobru prošle godine kada je njemački predstavnik slavio sa dvocifrenom razlikom (36:25).

Visoka razlika na kraju meča, poslije svega viđenog je i nezaslužena, ali je iskusna ekipa kao što je Ludvisburg znala da kazni svaku grešku jednog od najmlađih timova u Evropi, a danas ih je bilo i previše…

Budućnost je bila ravnopravna do finiša prvog poluvremena, imala je i dva vezana napada da dođe do vođstva u 20. minutu, ali je vicešampion Evrope postigao dva posljednja gola u prvom dijelu i na velikom odmoru vodio je 13:10.

I početak drugog poluvremena je pripao domaćinu koji je u 40. minutu došao do 6 golova prednosti (19:13) i trasirao put ka pobjedi.

U podgoričkom timu najefikasnija je bila Jelena Vukčević sa pet, dok je Jelena radivojević meč završila sa golom manje.

Budućnost će u narednom kolu, 25. januara, biti gost Đera.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS