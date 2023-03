Poraz Budućnost Volija u Ankari

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija poraženi su večeras u Ankari od Turk Telekoma 77:72, u utakmici 18. kola B grupe Eurokupa.

Podgorički tim takmičenje u grupi završio je kao šestoplasirani sa polovičnim učinkom – po devet pobjeda i poraza.

Budućnost je u Ankari u 34. minutu imala zaostatak od 22 poena (73:51), dok je u 36. bilo 75:57.

Uslijedila je serija od 15:0 podgoričkih košarkaša za 75:72, 44 sekunde prije kraja.

Sve dileme riješio je Aksel Butil i postavio konačnih 77:72.

Turski tim do 13. pobjede vodili su Toni Tejlor sa 18 i Butil sa 17 poena.

U ekipi Budućnosti Dvocifreni su bili Aleksandar Lazić sa 16 i Tre Bel-Hejns sa 14 poena.

Budućnost će na startu nokaut faze gostovati Ulmu.

