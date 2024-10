Popović: Iskoristiti greške rivala

Podgorica, (MINA) – Cilj rukometašica Budućnosti je da u duelu sa Ludvigsburgom iskoriste greške rivala i dođu do dobrog rezultata, kazala je trener Bojana Popović.

Crnogorski i njemački tim odigraće sjutra u dvorani Morača meč petog kola Lige šampiona.

Njemački predsavnik je u pauzi između dvije sezone promijenio ime, umjesto Bitinghajm pod kojim je igrao finale Lige šampiona, u Ludvigsburg.

Popović je podsjetila da je Budućnost utakmicu protiv Đera dobro izvukla i da sada želi da ostane na tom nivou.

“Bekovsku liniju nijesu mijenjali. Vidi se da se i one još traže. To je možda jedna od prednosti sa naše strane, da im poremetimo tu igru, kao i protiv Đera, dovedemo ih u situaciju da razmišljaju oni o nama, da budu i u nekim situacijama izgubljene na terenu”, rekla je Popović na konferenciji za novinare.

Ona je naglasila da rukometašice Budućnosti poslije samo jedne utakmice ne mogu misliti da su za sedam dana postale čudovište.

“Moramo da radimo dalje i da ponavljamo dobre partije. Još mnogo toga mora da se popravi, bilo je dosta tehničkih grešaka. Nego o tome ne pričamo poslije ovakvih utakmica kada se uzme bod. Bilo je 17 grešaka. Što je ozbiljno loše za utakmicu na takvom nivou”, rekla je Popović.

Budućnost i Ludvisburg odigrali su šest međusobnih mečeva – obje ekipe upisale su po tri pobjede.

Prethodne sezone njemačka ekipa je oba puta slavila, 27:22 u Morači i 34:16 pred svojim navijačima.

Popović smatra da Budućnost svoju šansu može tražiti ukoliko zaustave brzu tranziciju rivački.

“Ono u čemu su one prepoznatljive su da nenormalno trče. Forsiraju da se trči po cijenu više grešaka. Kada se tome stane na put jer ulaze u problem, pošto nema tih golova. To nam je cilj. To smo osjetili i protiv Đera. Imaju preko 20 tranzicija na utakmici što je baš dosta za Ligu šampiona. Imaju mlade igrače koji su željni dokazivanja i dosta šutera”, rekla je Popović.

Budućnost je sezonu počela sa tri poraza, u duelima

sa Bukureštom, Brestom i Odenszeom, a u prošlom kolu igrao je neriješeno sa Đerom.

Ludvigsburg je upisao pobjedu i tri poraza.

Duel u dvorani Morača počeće u 16 sati, a ulaz u dvorani je slobodan.

