Policijska akademija osvojila trofej

Podgorica, (MINA) – Ekipa Policijske akademije pobjednik je YU Planet Studentske lige Crne Gore u futsalu.

Policijska akademija je u finalnom meču savladala nikšićki Fakultet za sport i fizičko vaspitanje 3:2.

Odlučujući pogodak, za prvu titulu debitanta u Studentskoj ligi, postigao je Novica Ćalasan pet sekundi prije kraja utakmice.

Ćalasan je bio strijelac i u 15, a mrežu ekipe nikšićkog fakulteta zatresao je i Ralević u 31. minutu.

Oba pogotka za Fakultet za sport postigao je Savović u 10 i 36. minutu.

Za najboljeg igrača lige proglašen je Jakov Vukčević sa Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje.

Najbolji golman je Željko Škiljević iz ekipe Studentski dom Nikšić, dok je najbolji strijelac David Čolović sa Elektrotehničkog fakulteta sa 12 postignutih pogodaka.

Kao trećeplasirana završila je ekipa Elektrotehničkog fakulteta, koja je u odlučujućem meču za plasman pobijedila Studentski dom iz Nikšića 6:2.

U finalu Yu Planet II Studentske lige, Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo iz Bara slavio je protiv Univerziteta Donja Gorica rezultatom 4:3.

