Podgorica u polufinalu, eliminisala šampiona

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Podgorice plasirali su se u polufinale završnog turnira ABA druge lige u Domžalama.

Podgorički tim je danas u četvrtfinalnom meču pobijedio zvaničnog šampiona, ekipu Zlatibora 89:64.

Ekipa Nebojše Bogavca priredila je veliko iznenađenje i potpuno nadigrala rivala.

Tokom cijelog meča bila je u vođstvu, u 16. minutu razlika je iznosila 22 (36:14), a sredinom posljednjeg dijela i 24 poena (75:51).

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Luka Bogavac sa 20, Selim Fofana je ubacio 19, a Danilo Brnović 12 poena.

U ekipi Zlatibora bolji od ostalih bili su Džordon Votson sa 17 i Brano Đukanović sa 16 poena.

Rival Podgorice u polufinalu biće bolji iz duela Sutjeske i Krka iz Novog Mesta, koji će početi u 15 sati.

Za plasman u polufinale igraće i Helios – Pelister (18.00) i Borac – Široki (21.00).

Polufinalni dueli na programu su u petak, dok će pobjednik turnira i putnik u Admiralbet ABA ligu biti poznat u nedjelju.

