Podgorica početkom oktobra domaćin dva svjetska turnira

Podgorica, (MINA) – Podgorica će od 2. do 9. oktobra biti domaćin dva turnira, koji će okupiti najtalentovanije svjetske stonotenisere, saopšteno je iz Stonoteniskog saveza.

Od 2. do 4. oktobra biće domaćin prestižnih turnira za mlade – WTT Youth Contender i WTT Youth Star Contender, od 2. do 9. oktobra.

Najavljeno je da će učestvovatio oko 300 najboljih mladih stonotenisera i stonoteniserki, u svim uzrastima (U11, U13, U15, U17 i U19).

Nagradni fond turnira, koji će se bodovati za svjetske rang liste, iznosi 15 hiljada USD.

Potvrđeno je učešće reprezentacija Japana, Južne Koreje, Tajvana, Sjedinjenih Američkih Država, Njemačke, Švedske, Engleske.

“Turniri će biti održani pod pokroviteljstvom Svjetske stonoteniske federacije (ITTF). Ta takmičenja predstavljaju svojevrsne opene za mlađe kategorije i veliko nam je zadovoljstvo što će STSCG biti domaćin prvog Podgorica opena”, saopšteno je iz STSCG.

Crnogorsku reprezentaciju činiće 18 igračica i igrača, a predvodiće ih selektori Dijana Zonjić i Saša Dragaš.

Oba turnira biće održana u sali Sportskog kompleksa Verde u Podgorici, a ulaz će biti slobodan za sve dane takmičenja.

Obezbijeđen je i live stream na sajtu i Youtube kanalu WTT, kao i direktni TV prenosi na televizijama MNE sport (Youth Contender) i RTCG 2 (Youth Star Contender).

“Nakon uspješne organizacije Europe u13 Challenge turnira, pod pokroviteljstvom Evropske stonoteniske federacije, dodjela domaćinstva ova dva turnira iz WTT Youth serije dolazi kao svojevrsna potvrda kvalitetnog rada i povjerenja koje STSCG uživa kod međunarodnih partnera”, piše u saopštenju.

U toj asocijaciji očekuju da će organizacijom Youth Contendedera i Youth Star Contendera opravdati očekivanja i definitivno postaviti Crnu Goru na mapu svjetskog stonog tenisa.

