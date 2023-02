Podgorica, (MINA) – Partijama prvog kola večeras je u Podgorici počelo 75. Prvenstvo Crne Gore u šahu, na kojem učestvuje 54 takmičara, među kojima i tri šahistkinje.

Listu učesnika predvodi velemajstor Denis Kadrić, koji od prošle godine nastupa za crnogorsku reprezentaciju, a slijede velemajstori Pavel Anisimov i Luka Drašković.

Anisimov živi u Crnoj Gori, a odnedavno je i na crnogoskoj rejting listi, dok je Drašković prošle godine postao prvi crnogorski velemajstor od sticanja nezavisnosti.

Šansu za visok plasman tražiće i iskusni velemajstor Nebojša Nikčević i internacionalni majstor Blažo Kalezić, kao i Aleksandar Tomić koji je nedavno postao internacionalni majstor.

Na šampionatu nastupa i četvorostruki prvak Crne Gore, internacionalni majstor Predrag Nikač, koji je na nedavno završenoj Paraolimpijadi u Beogradu osvojio zlatnu medalju.

U prvom kolu favoriti su opravdali svoju ulogu, pa nije bilo iznenađenja.

Partije se igraju svakog dana od 16 sati i 30 minuta u Diplomatskoj kuli Kapital Plaza centra u Podgorici, a moguće ih je pratiti preko sajta Šahovskog saveza Crne Gore.

Nagradni fond šampionata je značajno povećan i ove godine iznosi 8.500 EUR.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS