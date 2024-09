Pobjede Reala i Liverpula, težak poraz Dinama u Minhenu

Podgorica, (MINA) – Branilac trofeja, madridski Real i Liverpul ostvarili su pobjede, dok je zagrebački Dinamo doživio težak poraz u prvom kolu

nove sezone Lige šampiona.

Real je u Madridu savladao Šturgart 3:1, dok je Liverpul kao gost, istim rezultatom, slavio protiv Milana.

Dinamo je u Minhenu poražen od Bajerna 9:2, dok je Sporting u Lisabonu bio bolji pod Lila 2:0.

Ranije danas, Juventus je u Torinu savladao PSV Ajndhoven 3:1, dok je Aston Vila u Bernu slavila protiv Jang Bojsa 3:0.

Sjutra će igrati Bolonja – Šahtjor, Sparta – Salcburg, Klub Briž – Borusija Dortmund, Seltik – Slovan, Mančester siti – Inter i Pari Sen Žermen – Đirona.

Prvo kolo biće kompletirano u četvrtak, kada će rivali biti Crvena zvezda – Benfika, Fejenord – Bajer Leverkuzen, Atalanta – Arsenal, Atletiko Madrid – Lajpcig, Monako – Barselona i Brest – Šturm.

