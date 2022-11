Pobjede Paramonta na turniru u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Paramonta zabilježili su dva trijumfa i zadržali maksimalan učinak i nakon drugog turnira Balkanske lige u košarci u kolicima.

Paramont je danas u Podgorici savladao Bijeljinu 69:67 i niški Nais 66:46.

Podgorički tim prvi turnir u Bijeljini završio je sa dva trijumfa – protiv Nausa 67:52 i Levskog iz Sofije 55:52.

Po pobjedu na podgoričkom turniru upisali su i Levski i Bijeljina.

Levski je bio bolji od Naisa 55:51, dok je Bijeljina trijumfovala protiv Levskog 54:44.

Turnir je odigran pod pokroviteljstvom Glavnog grada, uz podršku Paraolimpijskog komiteta i Ministarstva sporta i mladih.

Svečano ga je otvorio pomoćnik sekretara za kulturu i sport Glavnog grada Miloš Antić.

Balkanska liga biće nastavljena u martu turnirom u Nišu.

Pobjednik regionalnog takmičenja biće odlučen krajem aprila na finalnom turniru u Sofiji.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS