Pobjeda SC Derbija protiv Spartaka

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija upisali su pobjedu na startu Admiralbet ABA lige.

SC Derbi je večeras u Podgorici savladao subotički Spartak 84:76.

Do pobjede na startu regionalnog takmičenja podgorički tim došao je zahvaljujući boljoj igri u finišu meča.

U uzbudljivoj završnici gosti su, na dva minuta prije kraja, izjednačlili rezultat 76:76.

Domaćin je, nakon tajm-auta Petra Mijovića, poenima Luke Bogavca ponovo doošao do vođstva, a Zoran Nikolić je, nakon izgubljene lopte gostiju povisio na četiri poena 80:76.

Sve dileme riješio je Erik Nil, 22 sekunde prije kraja, za vođstvo 82:76.

SC Derbi je do pobjede vodio Nil sa 18, Bogavac je ubacio 15, a Igor Drobnjak 13 poena.

U ekipi Spartaka istakao se Devon Danijels sa 23 poena i devet skokova.

