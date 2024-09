Pobjeda Norisa u Singapuru

Podgorica, (MINA) – Vozač Meklarena Lando Noris pobjednik je Velike nagrade Singapura, 18. trke ovogodišnjeg šampionata Formule 1.

Britanac je na stazi Marina Bej došao do treće pobjede ove sezone i ujedno u karijeri, u vremenu sat, 40 minuta, 52 sekunde i 57,1 stotinku.

Prvi put slavio je poslije starta sa pol pozicije.

Kao drugoplasirani završio je Maks Ferstapen u bolidu Red Bula, dok je treće mjesto zauzeo drugi vozač Meklarena Oskar Pjastri.

Ferstapen je produžio svoj niz bez trijumfa na osam trka, a Noris je trijumfom svoj zaostatak u generalnom plasmanu smanjio na 52 boda šest trka pre kraja sezone.

Kao četvrtoplasirani završio je Džordž Rasel u Mercedesu, peti je bio Šarl Lekler u Ferariju, a šesti sedmostruki svetski šampion Luis Hamilton.

Među prvih deset su još drugi vozač Ferarija Karlos Sains junior, Fernando Alonso u Aston Martinu, vozač Hasa Niko Hilkenberg i Serhio Peres u drugom bolidu Red Bula.

U Formuli 1 slijedi jesenja pauza, a šampionat će biti nastavljen Velikom nagradom Sjedinjenih Država u Ostinu, od 18. do 20. oktobra.

