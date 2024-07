Pobjeda mladih vaterpolista na SP u Argentini

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore upisala je pobjedu na startu Svjetskog prvenstva za igrače do 18 godina u Buenos Ajresu.

Izabranici trenera Miodraga Mirovića pobijedili su danas u A grupi selekciju Sjedinjenih Američkih Država 13:11.

Crnogorsku reprezentaciju do startnog trijumfa vodio je Srđan Janović sa četiri gola, Tim Perov postigao je tri, Draško Samardžić dva, a po jedan Andrija Roganović, Danilo Stupar, Nikola Petrović i Strahinja Gojković.

U američkoj selekciji najbolji je bio Ben Forer sa šest golova.

Crnogorska reprezentacija u drugom kolu igraće sa Mađarskom, sat i po poslije ponoći u noći između srijede i četvrtka.

