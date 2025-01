Pobjeda Jadrana u Zagrebu, slavila i Budućnost

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Jadran Mtela savladali su večeras u Zagrebu ekipu Mladosti 13:9, u utakmici 12. kola regionalne Premijer lige.

Jadran je tom pobjedom, sedmom ove sezone, napravio ozbiljan korak ka finalnom turniru.

Hercegnovski tim, koji je dobio i prvi međusobni duel, do pobjede vodio je Vasilije Radović sa pet golova, dok su po jednom mrežu MLadosti zatresli Dmitij Holod, Uroš Vučurović, Jovan Vujović, Danilo Radović, Strahinja Gojković, Aleksandar Ivović, Matija Sladović i Danilo Stupar.

U A1 ligi, Budućnost je u Podgorici bio bolji od Vukova sa Novog Beograda 14:12.

Po četiri pogotka u pobjedničkom timu postigli su David Stevović i Damjan Vujičić, tri je dodao Goran Grgurević, a po jedan Andrej Durutović, Marko Bošković i Vladan Vukićević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS