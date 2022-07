Pobjeda Dečića u Baru

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Dečića pobijedili su večeras u Baru ekipu Mornara 1:0, u posljednjoj utakmici prvog kola Meridianbet Prve crnogorske lige.

Odlučujući pogodak postigao je Stefan Denković u 41. minutu.

Sutjeska, koja brani trofej, igrala je juče u Bijelom Polju protiv Jedinstva neriješeno 1:1, Jezero je Beranama slavilo protiv pljevaljskog Rudara 3:1, dok je Petrovac u Kotoru trijumfovao u duelu sa tivatskim Arsenalom 2:0.

Utakmica između Iskre i Budućnosti odgođena je zbog obaveza podgoričkog tima u Ligi konferencija.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS