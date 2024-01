Pobjeda crnogorskih rukometašica

Podgorica, (MINA) – Ženska pionirska reprezentacija Crne Gore ostvarila je pobjedu na startu međunarodnog tirnira 7 kruna u Kraljevu.

Crnogorske rukometašice savladale su u prvom kolu Knežopoljku iz Kozarske Dubice 29:10.

Najefikasnija u pobjedničkoj selekciji bila je Ivana Savić sa sedam, Anđelina Orbović je postigla šest, dok su se po tri puta u strijelce upisale Maša Ulićević, Andrea Jovanović i Ksenija Petrušić.

Crnogorskoj selekciji turnir u Kraljevu u sklopu je priprema za Mediteransko prvenstvo, koje će krajem februara biti odigrano u Podgorici.

