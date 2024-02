Pobjeda crnogorskih rukometašica u Zrenjaninu

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore pobijedila je danas u Zrenjaninu selekciju Srbije 31:30 (16:12), u utakmici trećeg kola šeste grupe kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Crnogorske rukometašice tom pobjedom, trećom u dosadašnjem dijelu takmičenja, osigurale su jedno od prva dva mjesta u grupi i plasman na šampionat Evrope.

Crna Gora je na startu kvalifikacija ostvarila dva ubjedljiva trijumfa – protiv Turske 38:23 u Podgorici i Bugarske u Šumenu 24:20.

Crnogorska selekcija odigrala je dobar meč i u većem dijelu bila u vođstvu, ali je na kraju morala da strijepi za trijumf u Kristalnoj dvorani .

Odlučujući pogodak postigla je Itana Grbić 55 sekundi prije kraja.

Srbija je imala posljednji napad i priliku da izjednači, ali se Jovana Jovović spetljala i izgubila loptu.

Izabranice selektorke Bojane Popović su, nakon startnog vođstva domaćina (1:0), sa četiri vezana pogotka povele 4:1, u 12. i 17. minutu razlika je iznosila pet golova (8:3, 10:5), dok je na polovini meča bilo četiri (16:12).

Nastavak meča donio je bolju igru domaćina, koji je u 45. minutu uspio da izjednači (22:22), a u 48. i da povede (24:23).

Sam finiš meča pripao je gošćama, koje su vodile 30:28, a nakon novog izjednačenja bolje se snašle i došle do važnih borova.

Najefikasnija u crnogorskoj selekciji bila je Matea Pletikosić sa devet, Anastasija Marsenić i Itana Grbić postigle su po pet, a po gol manje Tattjana Brnović i Jelena Despotović.

U selekciji Srbije, koja je upisala prvi poraz, najbiljsu bili Anđela Janjušević sa osam i Jovana Jovović sa sedam golova.

Novi duel reprezentacija Crne Gore i Srbije na programu je u nedjelju u Podgorici.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS