Pobjeda Cedevita Olimpije u Baru

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Mornar Barskog zlata poraženi su večeras u Baru od Cedevita Olimpije 86:74, u utakmici 11. kola Admiralbet ABA lige.

Barski tim upisao je deseti poraz i ostao na začelju tabele regionalnog takmičenja.

Goste su do osme pobjede vodili Karlo Matković sa 24 i Jaka Blažič sa 19, dok je Džastin Kobs meč završio sa 13 koševa.

U ekipi iz Bara najbolji je bio Markus Džo Veders sa 16 poena.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS