Pobjeda Budve, poraz Katara

Podgorica, (MINA) – Crnogorski vaterpolo klubovi, Budva i Kataro, ostvarili su pobjedu i poraz na startu kvalifikacija za Eurokup.

Budva je pred svojim navijačima, u meču B grupe, savladala Banja Luku 35:9.

Budvane je do pobjede predvodio Petar Mitrović sa osam golova, dok su po šest dodali Todor Vukčević i Matija Franeta.

Budva će drugom kolu turnira igrati sjutra protiv Honveda (19.00).

Kataro je u Zagrebu poražen od Mladosti 18:4.

Kapitena Katara, Dušan Milaš, bio je dvostruki strijelac, dok su se po jednom upisali Ljubomir Kovačić i Nebojša Petrović.

U pobjedničkom sastavu najefikasniji su bili Andrija Bašić, Jan Bušić i Franko Lazić sa po tri pogotka.

Katarao će sjutra u 18 sati igrati protiv Apolona, koji sa klupe predvodi bivši trener Jadrana Petar Radanović.

