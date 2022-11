Pobjeda Budućnost Volija u Tel Avivu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su večeras u Tel Avivu izraelski Hapoel 70:64, u utakmici šestog kola B grupe Eurokupa.

To je četvrti trijumf podgoričkog tima u dosadašnjem dijelu takmičenja, dok Hapoel poslije šestog kola ima polovičan učinak.

Budućnost je u Tel Avivu nadigrala rivala, već poslije prve četvrtine imala je dvocifrenu prednost (26:14), dok je u drugoj dva puta razlika iznosila 14 poena (33:19 i 35:21).

Domaćin je u finišu treće četvrtine uspio da smanji zaostatak i svede ga na četiri poena(55:51), ali je podgorički tim već početkom posljednjeg dijela ponovo stekao dvocifrenu prednost (68:57) i osigurao pobjedu.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Kameron Rejnolds sa 22, Alfa kaba je ubacio 17, dok je Tre Bel-Hejns meč završio sa 14 poena.

U izraelskom timu najbolji je bio Ksavijer Manford sa 21 košem.

