Pobjeda Budućnost Volija u Panevežisu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su večeras u Panevežisu litvanski Lijetkabelis 83:81, u utakmici desetog kola B grupe Eurokupa.

Budućnost, koja je dobila i prvi međusobni duel u Podgorici 76:65, zabilježila je četvrti trijumf u dosadašnjem dijelu takmičenja.

Podgorički tim je, nakon izjednačine dvije četvrtine, u trećoj serijom 8:0 došao do vođstva 50:45, koje je na kraju tog dijela meča iznosilo sedam poena (61:54).

Početkom posljednje četvrtine Budućnost je dva puta imala prednost i od devet poena (63:54, 66:57).

Domaćin je u 39. minutu smanjio na 72:71, ali je Budućnost sa šest vezanih poena riješila pitanje pobjednika (78:71).

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Mervin Džons sa 18, dok su sa po 11 poena meč završili Jogi Ferel i Brendon Pol.

U litvanskom timu najbolji je bio Deividas Sirvidis sa 21 poenom.

