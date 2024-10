Pobjeda Budućnost Volija u Laktašima

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su večeras u Laktašima ekipu Igokee 76:71, u utakmici trećeg kola Admiralbet ABA lige.

Budućnost je upisala treći trijumf i zadržala maksimalan učinak u dosadašnjem dijelu regionalnog takmičenja.

Podgorički košarkaši opravdali su očekivanja, tokom cijelog meča bili su u vođstvu, koje je početkom treće četvrtine iznosilo i 17 poena (44:27).

Domaćin, neporažen u prva dva kola, prijetio je u nastavku, ali je tek u samom finišu uspio da smanji zaostatak, ali ne i da ugrozi trijumf.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Mekinli Rajt sa 14, Kenan Kamenjaš je ubacio 12, a Flečer Megi deset poena.

U ekipi Igokee bolji od ostalih bili su Terel Karter sa 19 i Dragan Milosavljević sa 14 poena.

Drugi crnogorski predstavnik, barski Mornar, poražen je ranije danas pred svojim navijačima od Cedevita Olimpije 92:82.

SC Derbi će u ponedjeljak biti domaćin Zadru.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS