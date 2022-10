ABA rezultati – Pobjeda Budućnost Volija protiv Cedevita Olimpije

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su večeras u Podgorici ljubljansku Cedevita Olimpiju 80:74, u utakmici četvrtog kola Admiralbet ABA lige.

Podgorički tim odbranio je domaći teren, nadigrao je rivala i tokom cijelog meča bio u vođstvu, u pojedinim trenucima i dvocifrenu, ali je do samog finiša strepio za trijumf.

Najefikasniji u pobjedničkom timu, koji je upisao treći trijumf, bili su Fil But i Alfa Kaba sa po 18, Kameron Rejnolds je ubacio 11, a poen manje Trej Bel-Hejns.

U ljubljanskoj ekipi, koja je doživjela prvi poraz u regionalnom takmičenju ove sezone, najbolji je bio Džoš Adamas sa 20 koševa.

SC Derbi će u 20 sati i 30 minuta biti gost MZT Skoplja.

Mornar Barsko zlato u ponedjeljak ugostiće beogradski Partizan.

