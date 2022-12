Pobjeda Budućnost Bemaksa u Montani

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa pobijedile su večeras u Montani istoimeni bugarski tim 77:56, u utakmici osmog kola A grupe WABA lige.

Podgorički tim upisao je šesti trijumf i zadržao maksimalan učinak u regionalnom takmičenju ove sezone.

Bugarski vicešampion nakon šest odigranih mečeva ima polovičan učinak.

Najefikasnija u pobjedničkom timu bila je Dragana Živković sa 26, Jovana Marković ubacila je 13, a poen manje Jelena Bulajić.

U bugarskoj ekipi najbolja je bila Aleksa Hart sa 16 koševa.

