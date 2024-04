Pobjeda Budućnost Bemaksa na startu finalne serije

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa poveli su na startu finalne serije plej-ofa prvenstva Crne Gore.

Budućnost je savladala Podgoricu 76:39 i do nove titule prvaka neophodna joj je još jedna pobjeda.

Podgorica je u prvih sedam minuta imala prednost, ali je nakon vođstva 10:9, Budućnost serijom 18:0 u 13. minutu povela 28:10 i ostatak meča lišila rezultatske neizvjesnosti.

Najefikasnija u pobjendičkom timu bila je Ksenija Šćepanović sa 14 poena, Jelena Bulajić ubacila je poen manje, dok je Maja Bigović meč završila sa devet poena.

Kod Podgorice jedina dvocifrena bila je Atina Radević sa 12 koševa.

Drugi meč finala plej-ofa na programu je u četvrtak (18.30).

