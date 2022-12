Pletikosić i Simović najbolji crnogorski rukometaš i rukometašica

Podgorica, (MINA) – Matea Pletikosić iz Budućnost Bemaksa najbolja je rukometašica, dok je Marko Simović, član Budvanske rivijere Budva, najbolji rukometaš Crne Gore, u tradicionalnom izboru Rukometnog saveza.

Za najbolje crnogorske rukometaše u inostranstvu proglašeni su Jovanka Radičević iz ljubljanskog Krima i Miloš Vujović, član njemačkog Fuhse Berlina.

Za najbolju mladu rukometašicu proglašena je

Jelena Vukčević iz Budućnosti, dok je Mirko Latković iz ekipe Trimo Trebne najbolji mladi igrač Crne Gore u 2022. godini.

Upravni odbor Rukometnog saveza donio je odluku o najboljima u šest kategorija, u godini u kojoj su rukometašice osvojile bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu, a rukometaši ostvarili istorijski plasman u glavnu rundu i zauzeli 11. mjesto na smotri najboljih selekcija Starog kontinenta.

