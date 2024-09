Pionirska reprezentacija na UEFA Razvojnom turniru

Podgorica, (MINA) – Ženska pionirska fudbalska reprezentacija Crne Gore učestvovaće na UEFA Razvojnom turniru koji će se od 2. do 7. oktobra biti odigran u Sarajevu, saopšteno je iz Fudbalskog saveza.

Selektor Mirko Marić za nastup na turniru računa na 19 igračica.

Na spisku su – golmanka Ilda Orahovac (Gorica); odbrana – Vanja Guzina, Ana Gardašević (Ekonomist), Jovana Jovanović (Ilarion), Milica Delišumanović (Zora), Sofija Vlaović (Breznica), Nikolina Mozer (Budućnost) i Bruna Benić (Mladost);

vezni red – Lejla Alković, Arijana Asović (Zora), Jovana Bošković, Elena Damjanović (Ilarion) i Jana Kecojević (Ekonomist);

napad – Iva Spajić, Adelina Orahovac (Mladost), Milena Čukić (Akademija Berane), Tina Janketić (Ilarion), Tamara Jovović (Budućnost) i Teodora Cebalović (Ekonomist).

Na turniru će, osim Crne Gore i Bosne i Hercegovine, učestvovati i Turska i Tanzanija.

Crna Gora će na startu turnira, u srijedu, igrati sa Turskom (14.00), za petak zakazan je duel protiv BIH (14.00), dok će joj u posljednjem kolu, 7. oktobra, rival biti Tanzanija (11.00).

