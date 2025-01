Pionirke na kvalifikacionom turniru u Sofiji

Podgorica, (MINA) – Ženska pionirska odbojkaška reprezentacija Crne Gore učestvovaće od 15. do 19. januara u Sofiji na turniru prve runde zonskih kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Crnogorske odbojkašice na sjtartu turnira, sjutra u 19 sati, igraće sa Srbijom, u četvrtak sastaće se sa Bugarskom (16.30), dok je za petak zakazan duel sa Rumunijom (14).

Rival u subotu biće im Turska (19), a turnir će završiti nedjeljnim duelom sa Grčkom (16.30h).

Selektor Petar Koković računa na 14 odbojkašica.

Nastupiće tehničarke Nađa Peković i Staša Jovović, primači servisa Elena Jovanović, Mia Pođanin, Sara Striković, Jana Mrdak i Jelena Ćorović, korektorke Klara Đukić i Minja Mišević, srednje blokerke Sofija Duletić, Bojana Krasnići i Jelena Glušac, kao i libera Anđela Rajović i Andrijana Moračanin.

U stručnom štabu selektora Kokovića su Nikola Radomirović i Andrea Laković, dok je sa selekcijom Crne Gore otputovao i sudija Danilo Papović, koji će na turniru dijeliti pravdu.

Direktan plasman na Evropsko prvenstvo izboriće pobjednik turnira, dok će ostalih pet selekcija nastaviti borbu u drugoj rundi kvalifikacija, koja će biti odigran od 24. do 27. aprila.

Na U16 Evropsko prvenstvo plasiraće se ukupno 11 reprezentacija iz druge runde – po dvije prvoplasirane ekipe iz pet kvalifikacionih grupa, kao i najbolja trećeplasirana ekipa.

U16 Evropsko prvenstvo za odbojkašice rođene 2010. godine i mlađe na programu je od 2. do 13. jula u Tirani i Prištini, uz učešće 16 reprezentacija.

