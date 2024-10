Pioniri slavili protiv Luksemburga

Podgorica, (MINA) – Pionirska fudbalska reprezentacija Crne Gore pobijedila je danas Luksemburg 4:0, u drugom kolu UEFA Razvojnog turnira u Poljskoj.

To je prvi trijum trijumf crnogorske selekcije na turniru, nakon ubjeldjivog poraza na startu od Poljske 7:1.

Izabranici selektora Minje Ljumovića do vođstva stigli su u 19. minutu, nakon gužve pred golom rivala, u kojoj se najbolje snašao Nemanja Kljajević.

na 2:0, dva minuta kasnije, povisio je Nikola Milačić, koji je uspješno završio akciju Radomira Milića i Mihaila Radovića.

Rezultat se nije mijenjao do finiša, kada je Crna Gora ponovo došla do dva gola u kratkom vremenskom intervalu.

U 86. minutu Nikola Vukoje se upisao u listu strijelaca, dok je minut kasnije Luka Vušurović postavio konačan rezultat.

Ljumović je kazao da se teško vratiti nakon visokog poraza u prvom meču, navodeći da nijesu zaslužili takav rezultat.

“Tražio sam od dječaka da poprave utisak, da budu više agresivniji u igri, bolji u samoj završnici, i naravno, bolju defanzivu. Tokom čitavog meča diktirali smo ritam, bili bolji u svim segmentima, što se na kraju i isplatilo. Danas se sve poklopilo u našu korist”, rekao je Ljumović.

Crna Gora će u trećem kolu turnira, 20. oktobra, igrati sa Letonijom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS