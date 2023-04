Peković zlatna na Evropskom kupu u Dubrovniku

Podgorica, (MINA) – Crnogorska džudo reprezentativka Jovana Peković osvojila je zlatnu medalju na Evropskom kupu u Dubrovniku.

Ona je danas u finalnom meču kategorije do 78 kilograma pobijedila Njemicu Leu Šmit.

Peković je bornu za prvo mjesto izborila sa tri efektne pobjede.

Eliminisala je Hrvaticu Leu Gobec, Poljakinju Paulinu Džoipa i domaću takmičarku Karlu Prodan.

Na korak od pobjedničkog postolja bio je i Novo Raičević kategoriji do 90 kilograma, ali je izgubio meč za bronzanu medalju od Njemca Johana Lenca i završio kao petoplasirani.

Kao petoplasirana završila je i Ivana Šunjević, koja je u meču za treće mjesto u kategoriji do 70 kilograma izgubila od Belgijanke Maksin Hejns.

Evropski kup u Dubrovniku okupio je više od 300 takmičara iz 24 države.

