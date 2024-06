Pejović podnio ostavku

Podgorica, (MINA) – Predsjednik fudbalskog kluba Budućnost Balša Pejović objavio je danas da je podnio ostavku na tu funkciju.

Pejović je, u saopštenju za javnost, naveo da se povlači i iz Nadzornog odbora podgoričkog kluba.

On je naglasio da je vrijeme provedeno u FK Budućnost sa radnom zajednicom bilo novo iskustvo za njega i da je dao sve od sebe da pruži svoj doprinos u što boljem funkcionisanju kluba.

“Iza svih nas je djelimično uspješna sezona što se tiče rezultata, jer je obaveza Budućnosti dupla kruna, ali definitivno je najuspješnija u vidu najvećeg transfera u istoriji crnogorskog sporta. Pored toga, doprinio sam da se izradi projektna dokumentacija i obezbijedio sredstva za izgradnju iste, kako bi se naš Kamp unaprijedio i bio što kvalitetniji za prvi tim, ali i za dalji razvoj talentovane podgoričke i crnogorske djece”, rekao je Pejović u saopštenju objavljenom na sajtu kluba.

On je kazao da mu je kao rođenom Podgoričaninu, biti samo dio plavo – bijelih, a ne predsjednik, bila čast, privilegija i obaveza.

“Zajedno smo radili na promociji i razvijanju kluba, okrenuli svijest velikana ka našem klubu i gradu, vratili stari sjaj Omladinskoj školi, obezbijedili plavim dječacima da učestvuju na prestižnim internacionalnim turnirima, gdje se na pravi način reprezentovala Budućnost, Podgorica i Crna Gora ponašanjem, igrom i sjajnim rezultatima”, rekao je Pejović.

On je poručio da ostavlja uređenu radnu organizaciju, postavljenu na čvrste temelje, transparetnost u radu i otvorenost ka svim subjektima.

“Odlazim sa mjesta predsjednika, ali ostajem navijač u nadi da će naša Budućnost u sezoni koja dolazi prvo napraviti evropski iskorak, a zatim osvojiti duplu krunu. Hvala ti Budućnosti!”, stoji u saopštenju Pejivića.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS