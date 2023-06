Partizan poveo u finalnoj seriji

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Partizana ostvarili su objedu na startu finalne serije plej-ofa Admiralbet ABA lige.

Partizan je večeras u Štark areni savladao Crvenu zvezdu 88:80 (29:21, 27:15, 17:25 i 15:19).

Najefikasniji u pobjedničkom timu, koji je na polovini meča imao prednost od 20 poena, bio je Zek Ledej sa 24, dok je Kevin Panter dodao 19 poena.

U poraženom sastavu najbolji je bio Ognjen Dobrić sa 17, dok je Fakundo Kampaco dodao 15 poena.

U finalu igra se na tri dobijena meča.

Naredni je na programu u četvrtak.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS