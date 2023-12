Partizan 1949 i Mornar 7 u četvrtfinalu

Podgorica, (MINA) – Rukometaši tivatskog Partizana 1949 i Mornara 7 plasirali su se u četvrtfinale Kupa Crne Gore.

Partizan je večeras u Tivtu, u osmini finala, pobijedio Jedinstvo 32:27.

Najefikasniji u pobjedničkom timu, na čijem se golu istakao Ivan Čule sa 13 odbrana, bili su Andrej Dabović i Nemanja Drakulović sa po sedam, dok je gol manje dodao Vuk Kaluđerović.

U poraženom timu najbolji je bio Rajko Femić sa sedam golova, dok je golman Emir Kajević zaustavio 17 udaraca.

Mornar 7 je u Baru slavio protiv Sutjeske 30:25.

Barski tim do pobjede vodili su Emir Mujić sa sedam, Danilo Gvozdenović postigao je pet, a po gol manje Dražen Peruničić i Božidar Nikočević.

U ekipi iz Nikšića najbolji je bio Vladan Lončar sa 12 golova.

U četvrtfinalu je i Budućnost Podgorica, koja je juče bila ubjedljiva protiv Brskova 44:28.

Prema propozicijama Rukometnog saveza, direktan plasman u četvrtfinale obezbijedila su četiri najbolja tima iz prošle sezone – Lovćen, Budvanska rivijera Budva, Rudar i Berane 1949.

