Paramont sjutra na turniru u Zagrebu

Podgorica, (MINA) – Košarkaški klub osoba sa invaliditetom Paramont iz Podgorice učestvovaće sjutra u Zagrebu na drugom ovosezonskom turniru NLB WHEEL lige u košarci u kolicima, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

Na turniru će, pored Paramonta i domaćeg sastava Parasport Croatia, nastupiće i Parasport Slovenia,

Una Sana iz Bihaća i Vrbas iz Banja Luke.

U ovom kolu slobodan je Zmaj iz Gradačca.

Paramont će u Zagrebu odigrati samo jedan meč, u 15 sati, protiv Parasport Slovenije.

“Respektujemo naše sjutrašnje protivnike. Radi se o izuzetno mladoj, brzoj i fizički spremnoj ekipi”, kazao je trener podgoričkih košarkaša Vladan Nikolić.

Govoreći o rivalstvu dva tima i boljem međusobnom skoru slovenačkog predstavnika, on je podsjetio da je Paramont ove sezone pojačan sa nekoliko reprezentativaca Bosne i Hercegovine i da u Zagrebu očekuje dobru igru i pobjedu svog tima.

“Dva visoka centra naše ekipe Ramo Rekanović i Nermin Hujić trebalo bi da budu dominantni na terenu, kako pod obručem u skokovima, tako i u asistencijama i koševima. S druge strane očekujem da Radmilo Baranin, Nedžad Pepić i Adis Huskić zaustave njihove brze igrače i uspore kontranapade, koji mogu biti izuzetno opasni za našu ekipu”, rekao je Nikolić.

Paramont je prvi turnir, početkom decembra u Podgorici, završio sa dva trijumfa – protiv jednog od favorita, ekipe Zmaja iz Gradačca 69:57 i Una Sane iz Bihaća, povratnika u regionalno takmičenje, 70:54.

Turnir u Zagrebu otvoriće duel Parasport Croatije i Una Sane u 11 sati i 30 minuta.

Slovenački predstavnik u 13 sati i 15 minuta igraće protiv Vrbasa, kojeg tri i po sata kasnije očekuje i duel sa ekipom iz Bihaća.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS