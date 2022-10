Omladincu trofej Beogradskog pobjednika

Podgorica, (MINA) – Karatisti Omladinca osvojili su prvo mjesto u generalnom plasmanu međunarodnog turnira Beogradski pobjednik.

Omladinac je, u konkurenciji 1.133 takmičara iz 120 klubova i devet država, trofej osvojio sa 13 medalja – deset zlatnih, dvije srebrne i jednu bronzanu.

Po dvije zlatne medalje osvojili su Emre Saljiu u konkurenciji juniora (do 76) i mlađih seniora (do 75) i Milena Jovanović, koja je bila najbolja u konkurenciji mlađih seniorki i seniorki (preko 68).

Zlatne medalje osvojili su kadet Jusuf Saljiu (do 52), juniori Helena Backović (do 48) i Jovana Damjanović (do 59) i mlađi senior Ognjen Bjelajac.

Trijumfovali su i Veselin Škatarić (2012, do 40) i Filip Ilinčić (2012, preko 45).

Srebrne su bile kadetkinje Una Raković (do 47) i Jovana Damjanović (do 54), a bronzana Andrijana Gojković (2011, preko 40).

