Omladincu deset medalja u Sarajevu i prvo mjesto u generalnom plasmanu

Podgorica, (MINA) – Karatisti Omladinca nastup na međunarodnom turniru Baščaršija karate kup završili su sa deset medalja – osam zlatnih i dvije bronzane i osvojili prvo mjesto u generalnom plasmanu.

Po dvije zlatne medalje osvojili su Veselin Škatarić (U13 do 47 i U12 do 50), Vuk Dragojević (U13 do 55 i U12 do 52) i Filip Ilinčić (U13 preko 55 i U12 preko 52), a po jednu Sofija Jovanović (U12 preko 52) i Ines Terzić (U13 preko 54).

Po bronzano odličje osvojili su Sofija Jovanović (U13 do 54) i Stevan Marković (U13 do 40).

Uspješan nastup u Sarajevu krunisan je priznanjem Veselina Škatarića za najboljeg takmičara turnira.

