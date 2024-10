Omladinci poraženi od Albanije

Podgorica, (MINA) – Omladinska fudbalska reprezentacija Crne Gore izgubila je u Tuzima, u prvom od dva prijateljska meča, od Albanije 3:2.

Gosti su poveli golom Rona Hasanija u 30. minutu.

U finišu prvog poluvremena poravnao je Marko Tadić, nakon akcije Stefana Đukanovića, Andreja Camaja i Miloša Vračara.

U 47. minutu Albanija je ponovo povela – strijelac je bio Dean Vranići, a na 3:1 povidio je u 60. Džeto Nuredini.

Konačan rezultat postavio je u 77. minutu Danilo Vukanić.

U samom finišu šanse da poravnaju rezultat imali su Marko Perović i Andrej Kostić, ali je rezultat ostao nepromijenjen.

Novi duel na programu je u nedjelju u Skadru.

